“Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır”

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkışlarına ilişkin, Türkiye’nin çabalarına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Rusya ve Ukrayna ile görüşüyoruz, BM ile görüşüyoruz, sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor.”

Bu konudaki sorumluluğun büyük oranda Türkiye'de olup olmayacağına yönelik soruya Akar, "Şu anda Türkiye olarak biz koordine ediyoruz" yanıtını verdi.

Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyona yönelik soru üzerine ise Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz, ilkeli davranıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde olabildiğince ilkeli, açık, şeffaf ve uluslararası hukuka uygun davranıyoruz. Diyoruz ki 'biz hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız.' Bizim derdimiz bu. Hudutlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınırlarımızda herhangi bir şekilde bir oluşumu istemiyoruz. Buna 'terör koridoru', 'terör oluşumu' ne denirse denilsin. Nitekim, 2016'dan itibaren başlandı ve terör koridorlarını parçaladık. Bundan sonra da orada herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik."

Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Bu amaca ulaşabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin başında, milletinin emrindedir" açıklamasında bulundu.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası bir operasyonun hedefinin Tel Rıfat ve Münbiç olacağına yönelik açıklamalarını hatırlatması üzerine ise Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği, bize yönelik taciz, saldırı girişimleri bu iki bölgeden yoğunlaşmış durumda. Biz saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

Operasyonun zamanlamasına yönelik soruya da Hulusi Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır” yanıtını verdi.

