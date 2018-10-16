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Yerin 50 santim altında 20 metrelik Viking gemisi bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 12:01 | Son Güncelleme

Norveç'te yürütülen arkeolojik çalışmalar sırasında yerin sadece 50 santim altında Viking gemisi bulundu. Heyecanlandıran keşif Norveç'in güneydoğu kıyısında yer alan Ostfold'da gerçekleşti. Radarla yapılan tarama esnasında fark edilen geminin 20 metre uzunluğunda olduğu tespit edildi.

Projeyi yürüten Lars Gustavsen isimli arkeolog, geminin 800 ile 1050 yıllarına ait olabileceğini düşünüyor. Geminin Viking güç ve itibar gösterme amaçlı mezarlıklara gömüldüğü düşünülüyor. Gustavsen, yapılan incelemeler sonucu geminin omurgasının hala sağlam durumda olduğunu söyledi.

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Norveç'te yerin sadece 50 santimetre altında Viking dönemine ait bir gemi bulundu. "Live Science" internet sitesinde yer alan habere göre, arkeologlar Norveç'in güneydoğusunda yüksek çözünürlüklü yer radarı kullanarak yürüttükleri tarama sırasında yerin altında 20 metre uzunluğunda Viking gemisi tespit etti.
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Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsünün (NIKU) açıklamasında, arkeologların Ostfold'da radarla yapılan tarama sırasında yerin 50 santimetre altında Viking mezarlığı ve bu mezarlığın bir bölümüne gömülmüş Viking gemisi buldukları belirtildi. Projeyi yürüten arkeolog Lars Gustavsen, Viking döneminde gemilerin, güç ve itibarı göstermek amacıyla mezarlıkların bir bölümüne gömüldüğünü ifade etti. Gustavsen, geminin omurgasının sağlam göründüğünü söyledi.
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Şu an için bölgede kazı yapılmayacağı ifade edildi. Vikinglerin, 800 ile 1050 yılları arasında Avrupa'nın kuzeyinde ve İskandinav ülkelerinde yaşadığı belirtiliyor.
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Viking gemisi Vikingler gemi Norveç

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