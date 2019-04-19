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Yerin 850 metre altında kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki Eti Bakır Maden İşletmesi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde faaliyet gösteren Eti Bakır Maden İşletmesi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile maden işletmesinin koordinasyonunda yer altı metal madenciliği alanında faaliyet gösteren tesiste senaryo gereği iş makinesi kazası canlandırıldı.

Senaryo gereği yerin 850 metre altında çalışan bir madencinin iş makinesine sıkışması ve bir personelin de düşmesi sonucu 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE'den destek istendi.

Madene gelen ekipler, olay bölgesine inerek yaralı personele ulaştı. Maden personelinin de destek verdiği çalışmalarda yaralılara ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra sedyeyle dışarı çıkararak sağlık kurumlarına nakletti.

- "Önceliğimiz iş güvenliği ve çalışan sağlığı"

Eti Bakır Yeraltı Maden ve Proje Müdürü Kazım Küçükateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarında her zaman önceliklerinin iş güvenliği ve çalışan sağlığı olduğunu söyledi.

Muhtemel kazalara her an hazırlıklı ve tedbirli olmak zorunluluklarının bulunduğunu vurgulayan Küçükateş, bu kapsamda, iş güvenliği, mesleki, teknik eğitimlerle olası acil durumlara yönelik tatbikatlar düzenlediklerini anlattı.

Olası bir iş makinesi kazasında karşılaşabilecekleri zorlukları önceden görmek ve tedbir almak, aynı zamanda AFAD ve UMKE ile koordinasyonu geliştirmek adına ortak tatbikat gerçekleştirdiklerini dile getiren Küçükateş, iş güvenliği ve kurtarma konularında sağladıkları deneyim ve faydadan çok mutlu olduklarını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı da AFAD ve UMKE ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin Türkiye'de örnek teşkil edecek seviyede olduğuna işaret etti.

UMKE'nin kentte meydana gelebilecek her türlü acil durum ve afete hazır olduğunu aktaran Yazı, şunları kaydetti:

"Küre'deki maden tatbikatı bizler için önemliydi. Ekiplerimiz iki günlük ön hazırlık ve keşif çalışmalarının ardından tatbikatı gerçekleştirdi. Bu sayede yer altında çalışma prensiplerini öğrenen ekibimiz, AFAD ve işletme personeliyle ortaklaşa görev alarak ekipler arası uyumu gördü. Bu da bize olası bir acil durum anında büyük avantaj sağlayacak."

Kastamonu AFAD Müdürü Ekrem Küçükbayram ise tatbikatların afet ve acil durum anında başarılı sonuçlar alınmasını sağladığının altını çizerek, "Küre'deki maden işletmesinde yaptığımız tatbikatta araç ve ekipmanlarımızı test etme şansımız oldu. İşletme ve sağlık ekibiyle uyum içerisinde kısa sürede başarılı bir tatbikat geçirdik. Bir kez daha gördük ki arama kurtarma ekipleri olarak zincirin halkaları gibi birbirimizi tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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