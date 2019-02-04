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Yerin altına gizlemişler! Hepsi oradan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Siirt'teki Baykan ilçesi kırsalı ile Bitlis sınırları içinde yer alan dağlık bölgelere yapılan operasyonlarda PKK'ya ait 9 barınak ve sığınak imha edildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 nokta 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu' ile kullanılamaz hale getirildi.

5 gün süren operasyonda delil niteliği taşıyan mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemelerse Cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edildi. İşte operasyona ait görüntülerden bazıları...

PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalı ile Bitlis sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ilçesi kırsalı ile Bitlis sınırları içerisinde terör örgütüne yönelik 5 gün süren "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu" düzenlendi.
Mayın arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda teröristlerce kullanılan 9 barınak ve sığınak tespit edildi.
Jandarma ekiplerince barınak ve sığınaklarda yapılan aramada, el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 2,5 kilogram amonyum nitrat gübre, 11 tüp, 3 telsiz şarj cihazı, biksi mayon kutusu, hasarlı cep telefonu, 25 metre kablo, 4 akü, 104 pil, 2 hava filtresi, 12 terörist kıyafeti, örgütsel doküman ile bazı yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.
Sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi. (AA)
İşte o operasyondan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
PKK terör terörist

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