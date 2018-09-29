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Yerin altında "sokak oyunları" oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 16:47 | Son Güncelleme

Çankırı'da yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında düzenlenen şenlikte yumurta taşıma, çuval yarışı, halat çekme gibi oyunlar oynandı

Çankırı'da yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Çankırı ve Ankara'dan gelen çocukların katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte yumurta taşıma, çuval yarışı, halat çekme gibi oyunlar oynandı.

Şenliğe katılan çocuklar, hem eski sokak oyunlarını öğrenme hem de eğlenceli vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, burada yaptığı konuşmada, iki güzelliği bir arada yaşadıklarını söyledi.

Tuz mağarasının sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli bir değer olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları belirtti:

"Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki alt kattaki bir ailenin ferdi üst kattaki ailenin diğer ferdine internetten ulaşıyor. Böyle bir günde çocuklarımızı aktiviteye yönlendiren sokak oyunları adına gerçekleştirilen bu faaliyet gerçekten çok anlamlı. Bizim zamanımızdaki oyunlar bugün çocuklarımıza tanıtılıyor."

Belediye Başkanı Hüseyin Boz da çocukların apartman duvarları ile sosyal medya arasına sıkıştığına dikkati çekti.

Çocuklara eski sokak oyunlarını tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini anlatan Boz, "Bu oyunların gösterim yeri olarak da 5 bin yıldır dünyanın en eski maden ocaklarından biri olan tuz mağarasını seçtik. Kısa zaman içerisinde de tuz mağarasını hem Türkiye’ye hem dünyaya ama önce Çankırı'mızın insanlarına tanıtmak için çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor." dedi.

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