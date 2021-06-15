Yerinde aşı uygulaması nedir, nasıl başvuru yapılır? İş yerlerinde aşı olmak için ne yapmak gerekir?

Biontech aşılarının tedariğinin sağlanmasının ardından hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan Sağlık Bakanlığı, birçok meslek için aşı sınırını kaldırdı. Dün yapılan açıklama ile beraber tüm sigortalı çalışanlara aşı hakkı verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada aşı hızını artırmak için Yerinde Aşı uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Yerinde Aşı uygulaması nedir? Yerinde Aşı uygulamasına nasıl başvurulur?

MOBİL TİMLER KURULUYOR

Son bir hafta birçok farklı meslek grubu için aşı randevusu açıldı. Aşı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayabilmek için yaş sınırı da 14 Haziran tarihinden itibaren 40 yaş üzerine kadar indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı açıklamada; 15 Haziran tarihinden itibaren de tüm sigortalı çalışanların aşı randevusu alarak aşı olabileceklerini belirtti.

Aşılama hızını arttırmak için çalışmalarda bulunduklarını dile getiren Bakan Koca; bugün bir son dakika haberi daha paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada; “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek.” Dedi.