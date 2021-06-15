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Yerinde aşı uygulaması nedir, nasıl başvuru yapılır? İş yerlerinde aşı olmak için ne yapmak gerekir?

15.06.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşı çalışmaları giderek hızlanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak dün tüm sigortaya bağlı çalışanların aşı randevusu alabileceğini belirtti. Giderek hızlanan bir süreç ile beraber yaz sonuna kadar tüm vatandaşlarımızın ilk doz aşısını olmuş olmaları hedefleniyor. Bu kapsamda yeni gelişmeleri de açıklayan Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yerinde aşı uygulaması ile mobil timler kurulacağını açıkladı. Peki Yerinde Aşı uygulaması nedir?

Yerinde aşı uygulaması nedir, nasıl başvuru yapılır? İş yerlerinde aşı olmak için ne yapmak gerekir?

Biontech aşılarının tedariğinin sağlanmasının ardından hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan Sağlık Bakanlığı, birçok meslek için aşı sınırını kaldırdı. Dün yapılan açıklama ile beraber tüm sigortalı çalışanlara aşı hakkı verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada aşı hızını artırmak için Yerinde Aşı uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Yerinde Aşı uygulaması nedir? Yerinde Aşı uygulamasına nasıl başvurulur?

MOBİL TİMLER KURULUYOR
Son bir hafta birçok farklı meslek grubu için aşı randevusu açıldı. Aşı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayabilmek için yaş sınırı da 14 Haziran tarihinden itibaren 40 yaş üzerine kadar indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı açıklamada; 15 Haziran tarihinden itibaren de tüm sigortalı çalışanların aşı randevusu alarak aşı olabileceklerini belirtti.

Aşılama hızını arttırmak için çalışmalarda bulunduklarını dile getiren Bakan Koca; bugün bir son dakika haberi daha paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada; “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek.” Dedi.

YERİNDE AŞI UYGULAMASI NEDİR?

Yerinde Aşı, randevu alıp hastaneye giderek aşı olma imkanı ya da zamanı olmayanlar için sağlık ekiplerinin kişinin bulunduğu yere gelerek yaptıkları aşı uygulaması olarak biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre; Organize Sanayi Bölgeleri’nde çalışan kişiler, hastaneye gitmek zorunda olmadan dilerlerse Yerinde Aşı uygulaması ile iş yerinde aşı olabiliyor.

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YERİNDE AŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yerinde Aşı uygulaması için başvuruları MHRS sistemi üzerinden veya ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu alma işlemi sırasında belirterek yapabilirsiniz.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki veriler göre, şu ana kadar toplamda 35 milyon 269 bin 760 kişiye aşı yapıldı.

Bunlardan 21 milyon 377 bin 69 kişi ilk dozunu, 13 milyon 892 bin 691 kişi ise ikinci doz aşısını oldu.

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