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Yerinde karar dönemi nedir? Kabine Toplantısı sonucunda sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

01.03.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Yerinde karar dönemi nedir? Kabine Toplantısı sonucunda sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

Yaklaşık bir yıldır hem sosyal hayatı hem de ekonomiyi olumsuz etkileyen corona virüs salgını sonrası normalleşme adımları yavaş yavaş atılıyor. Yerinde karar döneminde alınan kararlar bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Yerinde karar dönemi nedir? Bazı illerdeki vaka sayılarının düşmesiyle birlikte sokağa çıkma yasağı ve kafe, restoranların açılmasıyla ilgili adımları atılması bekleniyor. Yerinde karar döneminde hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

1 Mart 2021 itibariyle uygulamaya koyulan "yerinde karar" dönemi, illerdeki vaka sayısı, aşılama oranları gibi veriler ile normalleşme adımlarının atılmasında ve yasaklar konusunda önemli bir rol oynayacak. Kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasaklarının da kaldırılması bekleniyor. Peki Kabine toplantısı sonrası uygulamaya koyulacak yerinde karar dönemi nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşılama oranı, vaka gibi ölçütler çerçevesinde "çok yüksek", "yüksek" "orta","düşük" olmak üzere 4 risk grubu oluşturulacak. Risk grupları da dikkate alınarak Mart ayı itibarıyla kademeli şekilde normalleşme dönemi başlayabilecek.

Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek ve bu süreçte illerdeki vakaların seyri sürekli şekilde takip edilecek. Koronavirüs vakalarının düşüş kazandığı illerde normalleşme süreci de hızlandırılmış olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamaları, uygulamanın yapıldığı hafta sonundan başlanarak illerin vaka durumlarına bakılarak yine kademeli biçimde kaldırılacak.
Uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ise, illerdeki vaka oralarına göre belirlenecek.
Kafe, restoran sahipleri hazırlıklarını yaparak yeni dönemi büyük bir heyecanla beklemeye geçti. Masa - sandalye sayıları ve temizlik-hijyen konularında işletmeler hazırlıklarını yapmış durumda. "Yerinde karar" süreci kapsamında kıraathane, lokanta, restoran, kafe ve benzeri yerlerin açılıp açılmaması konusundaki karar da gelecek günlerde açıklanacak.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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