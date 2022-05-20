Yerinden Edilenlerin Sayısı 100 Milyona Yaklaşıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'daki "devasa kriz"in, dünya genelinde 2021'in sonlarında 84 milyona ulaşan yerinden edilmiş kişi sayısını Ukrayna'dan gelen yaklaşık 6 milyon mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş 8 milyon Ukraynalı ile birlikte çok daha arttıracağını söyledi.

Filippo Grandi, Ukrayna'ya yardım etmeye odaklanan ülkelerin savaş nedeniyle daha da kötüleşmesi muhtemel olan diğer krizleri görmezden gelmemeleri gerektiği konusunda uyardı.

Grandi'nin de katıldığı Avrupa Birliği kalkınma bakanları toplantısına başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri’nin kendilerine, evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 100 milyonluk "kırmızı çizgiye" ulaştığını söylediğini iletti.

Grandi toplantıdan önce, "Ne yazık ki küresel çapta yerinden edilme krizi artıyor. Bence önemli olan mesaj; sadece Ukrayna'nın olmadığı ve gerisini de unutmamamız gerektiği" dedi.

Grandi, "Her şeyden önce, Ukrayna'nın diğer birçok kırılgan durumu daha kırılgan hale getirmesi ve gıda güvenliği, enerji krizi, fiyat artışları, istikrarsızlık üzerinde etkisi olduğu için, bu daha fazla yer değiştirmeye neden olabilir" dedi.

Grandi, AB üyelerini ve diğer ülkeleri, örneğin; İsveç'in yaptığı gibi, mülteci akınıyla başa çıkmak gibi Ukrayna kriziyle ilgili daha yüksek harcamalar nedeniyle denizaşırı kalkınma yardımlarını azaltmamaya çağırdı.

Grandi, "Bunu yaparsak ve aynı zamanda başka yerlere müdahaleyi zayıflatırsak, bu geri tepecektir. O zaman başka yerlerde daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacağız" dedi.

Josep Borrell de, AB'nin Ukrayna savaşının hassas bölgelerdeki durumu daha da kötüleştirdiğinin farkında olduğunu söyledi. Borrell, bloğun hali hazırda Afrika Boynuzu, Sahra Çölü’nün güneyi ve Çad Gölü bölgesi için konferanslarda mali yardım sözü verdiğini hatırlattı.

Borrell, "COVID'in başlangıcını hatırlayın; maske diplomasisi ve ardından aşı diplomasisinden sonra, şimdi bir gıda diplomasisi dönemine girdiğimizin çok iyi farkındayız" dedi.

