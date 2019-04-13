Yerinden fırlayan rögar kapağı bir kişiyi yaraladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yerinden fırlayan rögar kapağı bir kişinin hafif yaralanmasına neden oldu.

Esentepe Mahallesi Kanlıca Kavşağı'nda bir kişinin üzerinden geçtiği sırada rögar kapağı basınçla yerinden fırladı.

Rögar kapağıyla savrularak hafif yaralanan kişiye 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Olayın yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Basınçla yerinden fırlayan rögar kapağıyla bir kişinin savrulma anı güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülendi.

