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Yerinden kopan dev Türk bayrağı ekipleri seferber etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ekipleri seferber etti. Saatteki hızı 27 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerinden kopan 30 metrelik dev Türk bayrağı, yolun karşısındaki ağacın üzerine uçtu.

Güvenlik görevlilerinin durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgede hareketli dakikalar yaşandı. Yolun karşısına kadar uçan 30 metrelik dev bayrağın takıldığı ağaçtan kurtarılması için ekipler adeta seferber oldu. İşte o anlarda yaşananlar...

Ekipler seferber oldu

Adıyaman’da gece başlayan ve saatteki hızı 27 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü bahçesinde bulunan 30 metrekarelik dev Türk Bayrağının halatı şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle koptu.
Dev Türk Bayrağı rüzgarın etkisiyle OSB Yolunun karşısında bulunan ağacın üzerine uçtu. Bayrağın yerinden kopması üzerine Türkiye Petrollerinde çalışan güvenlik görevlileri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın uçurduğu Türk Bayrağını yere düşmeden indirmek için ekipler adeta seferber oldu.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri araç merdiveni yardımıyla ağacın üzerindeki Türk Bayrağını toplayarak indirdi.
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Adıyaman türk bayrağı bayrak

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