Yerinden kopan dev Türk bayrağı ekipleri seferber etti

Güvenlik görevlilerinin durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgede hareketli dakikalar yaşandı. Yolun karşısına kadar uçan 30 metrelik dev bayrağın takıldığı ağaçtan kurtarılması için ekipler adeta seferber oldu. İşte o anlarda yaşananlar...