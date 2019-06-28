HABER

"Yerinden Olmuş Mülteciler İçin Kapsamlı Rehberlik" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

Erasmus+ programı kapsamında Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğündeki "Yerinden Olmuş Mülteciler İçin Kapsamlı Rehberlik" projesiyle ilgili yürütülen çalışmalar ve mülteciler için hazırlanan internet sitesinin işleyişi ile ilgili bilgiler paylaşıldı

Erasmus+ programı kapsamında Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğündeki "Yerinden Olmuş Mülteciler İçin Kapsamlı Rehberlik" projesiyle ilgili yapılan çalışmalar ve mülteciler için hazırlanan internet sitesinin işleyişi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İkbal Karaman, bir otelde gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin dünya üzerinde en fazla mülteciye ev sahipliği yağan ülke konumunda olduğunu söyledi.

Başkentte 94 bin 500 kayıtlı sığınmacı bulunduğunu belirten Karaman, "Sığınmacı vatandaşlarımızla birebir çalışmalar yapıyoruz. Alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları tarafından tespit edilen sorunlarla biz de karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Karaman, Sosyal hizmetler dışında farklı alanlarda da yoğun talep aldıklarını altını çizerek, şunları söyledi:

"Paydaşlarımız bize, kendilerine başucu kitabı niteliğinde bir araç geliştirildiğini ve sürekli güncel olduğunda çalışmaların daha etkin olacağına dair bilgilerle geldiler. Biz uzun yıllardır çalıştığımız proje ortaklarımızla yani Yunanistan, Portekiz ve İtalya'dan proje ortaklarımızla bu proje vasıtası ile değil daha önceden yürüttüğümüz projelerdeki tecrübe paylaşımımızdan faydalanarak birliktelik kurduk. Onlar da aynı sorunları yaşadıklarını dile getirdiler ve ortak akılla bu proje yazıldı."

Karaman ayrıca, internet sitesinde yer alan sağlık ve sosyal hizmetler, vatandaşlık, eğitim, iş ve finansal destek, dil ve sosyo kültürel rehber sayfalarının içerikleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Vali Yardımcısı Şaban Erdoğan ise söz konusu projenin ihtiyaç duyulan bilgiye kolay erişim sağlanması açısından önemli olduğuna değindi.

Projenin, kayıp nesillerin oluşmasını önleme amacıyla önemli bir misyon yüklendiğini vurgulayan Erdoğan, "Mültecilerin yerleştikleri ülke hakkında istihdam fırsatları ile sosyal hizmetler ve ulaşım gibi hususlarda güncel ve gerçek bilgi sağlamanın yanı sıra hakları, fırsatları ve özellikle kendi kendilerine destek olabilmek için faydalanabilecekleri hizmetler hakkında bilgi edinmelerine katkısı son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Adıyaman'da görülen 20 santimlik çekirge şaşırttıAdıyaman'da görülen 20 santimlik çekirge şaşırttı
Mezuniyet töreninde evlilik teklifiMezuniyet töreninde evlilik teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Coreguidance" Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İkba Ankara Vali Yardımsıcı Şaban Erdoğan erasmus programı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bedelli askerlik ücreti 2019'da ne kadar? Bedelli askerlik fiyatıyla ilgili Bakanlıktan jest

Bedelli askerlik bekleyenlere bakanlıktan büyük jest!

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da polis düğmeye bastı! Her yer didik didik arandı

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

Nefes kesen anlar! Gözlerini kırpmadan izlediler

Nefes kesen anlar! Gözlerini kırpmadan izlediler

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına asker sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.