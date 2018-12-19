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Yerinden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 04:51 | Son Güncelleme

Yerinden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde devrilen çam ağacı bir otomobilin hasar görmesine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bostanlı Mahallesi 1735 Sokak'ta yol kenarındaki bir çam ağacı köklerinin yumuşaması nedeniyle park halindeki 35 AEZ 182 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Söz konusu aracın hasar görmesine neden olan ağaç, bulunduğu bahçedeki bir apartmanın da su vanasının patlamasına yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri sevk edildi.

Yolu tamamen kapatan cam ağacı, ekiplerin çalışması sonucu kaldırıldı ve patlayan vana onarıldı.

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AĞAÇ ağaç devrildi izmir otomobil

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