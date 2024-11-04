Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün geçen haftaki karesi gündem oldu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile barış yemeğindeydi

Geçtiğimiz hafta Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınıp tutuklanması, yerine de kayyum atanmasının yankıları sürerken bugün 3 belediyeye daha kayyum atandı. Görevden uzaklaştırılıp yerine kayyum atanan isimlerden biri de Ahmet Türk oldu. Ahmet Türk "Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde. Dünyada ilk kez 3 kez kayyum atanıyor benim yerime" açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖRVDEN UZAKLAŞTIRILDI, YERİNE KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kobani Davası kapsamında ‘Silahlı Terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası alan, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan hakkında devam eden dava ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

GEÇEN HAFTA BARIŞ YEMEĞİNDE YER ALMIŞTI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 seçimleri sırasında çıkan silahlı kavgada o dönemin AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında çıkan kavgada 4 kişi ölmüştü.

Geçtiğimiz hafta iki aile arasında barış yemeği düzenlenmiş, iki aile husumeti sonlandırmıştı. Barış yemeğinde Ahmet Türk ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer alıp konuşma gerçekleştirmişti.

Yılmaz, yemekte yaptığı konuşmada "Bu tür hadiselerin sona erdirilmesi, toplumda bu tür yaraların iyileşmesi, tamir edilmesi inanıyorum ki çok daha geniş anlamda da toplumumuzda barış iklimine, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe, huzura katkıda bulunacaktır" diye konuşmuştu.

Yılmaz ayrıca "Bu barış sadece iki ailenin değil toplumun da huzuru, birliği, dirliği için son derece anlamlıdır" mesajını vermişti.

CEVDET YILMAZ TARAFINDAN ÇAĞRILAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Cevdet Yılmaz, daha sonra Yıldız ailesini temsilen AK Parti MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız ve Şenyaşar ailesini temsilen DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar ile Meclis Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Sırrı Süreyya Önder, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü yanına çağırarak Yıldız ve Şenyaşar'dan ailelerini temsilen el sıkışmalarını ve sarılmalarını istedi. Ardından Yıldız ve Şenyaşar el sıkışarak sarıldı.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPMIŞTI

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etmiş, daha sonra barış yemeği yenmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır