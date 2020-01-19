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  4. Yerköprü Şelalesi güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor

Yerköprü Şelalesi güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Konya'nın Hadim ilçesinde doğal güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen Yerköprü Şelalesi, her mevsim görkemli manzarasıyla ayrı güzellik sunuyor - Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu: - "Yerköprü'de yaz aylarında ayrı bir güzellik, kış aylarında ayrı bir güzellik oluyor. Bu nedenle yazın olduğu kadar kışın da yoğun ziyaretçi alıyor"

RIFAT YERLİKAYA - Konya'nın Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi, el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatıyor.

Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde bulunan Yerköprü Şelalesi, adını alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun eriyerek köprü şekline benzemesinden alıyor.

Mağaralar, kireç taşı havuzlar, yosunlu travertenler, çeşitli oluşumlar ve yöreye özgü bitkilerle dolu görkemli bir manzaraya sahip Yerköprü Şelalesi, dört mevsim tabloları aratmayan manzarasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten akan, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarının da yaz kış uğrak noktası olan şelale, unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesince şelale çevresine yaptırılan tesis ve piknik alanları da vatandaşların bölgede ailece güzel vakit geçirebilmelerine imkan sağlıyor.

El değmemiş bitki örtüsü, doğal yaşamı ve temiz havasıyla gelenlerin huzur depoladığı Yerköprü Şelalesi, turistlere doğayla baş başa vakit geçirme imkanı sunuyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yerköprü Şelalesi'nin ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirtti.

Bölgedeki suyun iki farklı kaynaktan geldiğini ve bir bölgede birleşerek Göksu üzerinden Silifke'ye doğru aktığını anlatan Hadimioğlu, "Şelale, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir bölge. Büyükşehir Belediyemiz oraya, yeşil dokuya zarar vermeden bölgenin en büyük yatırımlarından birini yaptı. İç ve dış turizme büyük katkı sağlayacak bir tesis oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

- "İlçede iki farklı mevsim aynı anda yaşanıyor"

Hadimioğlu, ilçede iki farklı mevsimin aynı anda yaşanabildiğini vurgulayarak, şelalenin bulunduğu bölgenin 800 rakımlı olduğu için kış aylarının çok çetin geçmediğini, şelaleye 30 kilometre uzaklıktaki 1700-1750 rakımlı mahallelerde ise 3 metre kalınlığında karla karşılaşılabildiğini bildirdi.

Şelalenin olduğu bölgede kış aylarının çok olumsuz geçmemesi nedeniyle Yerköprü'nün her mevsim turist aldığını dile getiren Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah Hadim'e bir kayak tesisi kazandırma projemiz var. Bunu gerçekleştirmek için de çalışacağız. Yerköprü'de yaz aylarında ayrı bir güzellik, kış aylarında ayrı bir güzellik oluyor. Bu nedenle yazın olduğu kadar kışın da yoğun ziyaretçi alıyor. Ziyaretçi sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Hadim'in merkezi oldukça soğuk ve karlı iken Yerköprü'de daha ılıman bir hava hakim olabiliyor. Bu nedenle Hadim'den Yerköprü'ye giden ziyaretçi, farklı hissedebiliyor."

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Anahtar Kelimeler:
hadım Konya Yerköprü Şelalesi

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