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Yerköprü Şelalesinde mangala izin verilmeyecek

05.02.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Yerköprü Şelalesinde mangala izin verilmeyecek

Türkiye’nin önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Hadim Yerköprü Şelalesi’nin yapısına ve çevresine zarar verilmemesi için mangal yakılmasına kalıcı olarak izin verilmeyecek.Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim Yerköprü Şelalesi’nin daha fazla ziyaret edilmesi, doğal dokusunun ve çevresinin korunması amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor.

Türkiye’nin önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Hadim Yerköprü Şelalesi’nin yapısına ve çevresine zarar verilmemesi için mangal yakılmasına kalıcı olarak izin verilmeyecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim Yerköprü Şelalesi’nin daha fazla ziyaret edilmesi, doğal dokusunun ve çevresinin korunması amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şelalenin doğallığına uygun olarak çevresinde yapılan düzenlemeler ve ulaşımın kolaylaşması için gerçekleşen çalışmaların ardından Hadim Yerköprü Şelalesi’ne ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor.
Her mevsim muhteşem güzelliğiyle doğaseverlerin çekim merkezi haline gelen Yerköprü Şelalesinde doğal yapıya, yeşil dokuya zarar verilmemesi ve mangal dumanıyla hoş olmayan görüntülerin ortaya çıkmaması için Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede mangal yakılmasına izin verilmemesi kararlaştırıldı. İçinde bulunduğumuz pandemi şartlarında kısıtlamalarla beraber mangal yapılmasına müsaade edilmezken, bu durumun kalıcı hale getirildiği bildirildi.

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