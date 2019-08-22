HABER

Yerlere çöp atıp toplayarak çevre temizliğine dikkati çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:19 | Son Güncelleme

Iğdır'ın Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan ve belediye çalışanları ilçede önce çevreyi kirletip sonra temizleyerek farkındalık yarattı - Ahmet Sait Sadrettin Türkan: - "Daha temiz bir dünya, daha temiz bir Türkiye ve daha temiz bir Tuzluca için farkındalık yaratmaya çalıştık"

Iğdır'ın Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan ve belediye çalışanları, çevre temizliğine dikkati çekmek için yerlere çöp atıp yeniden topladı.

Tuzluca Belediye Başkanı Türkan, belediye meclisi üyeleri ve çalışanlarla bir araya gelip çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Tuzluca ilçesinin farklı noktalarında pet şişe ve yiyecek ambalajlarını yerlere attı.

Daha sonra kirlettikleri alanları ellerindeki fırçalarla süpürerek çöpleri toplayan Türkan ve beraberindekiler, çevre temizliğine dikkati çekti.

Türkan, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı ilgilendiren konulardan biri olan çevre temizliğine dikkati çekmek adına çöp toplayarak farkındalık yarattıklarını söyledi.

Günümüzde yaşanan en büyük sorunlardan birinin çevre kirliliği olduğuna vurgu yapan Türkan, "Dünyamız maalesef hızla insanoğlunun tüketiminden geriye kalan atıklarla kirleniyor. Plastik bir şişenin doğada ortalama yok olma süresi bir milyon yıl. Biz de daha temiz bir dünya, daha temiz bir Türkiye ve daha temiz bir Tuzluca için farkındalık yaratmaya çalıştık." dedi.

Önce çevreyi kirleterek insanlara çevreyi nasıl kirlettiklerini gösterdiklerini aktaran Türkan, şunları söyledi:

"Biz çöpleri yerlere atarken herkes hayretler içinde bize baktı, daha sonra çöpleri geri topladık. Atıklarımızı hiçbir şekilde doğaya ve yaşam alanlarımıza atmayalım. Çöplerin tek atılacak yeri çöp kutularıdır aksini yapınca hem doğaya hem de milli gelirimize zarar veriyoruz."

Motoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdıMotoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdı
Tarihi sarnıçlar bilim buluşmasına ev sahipliği yaptıTarihi sarnıçlar bilim buluşmasına ev sahipliği yaptı
Marmara Belediyeler Birliği Encümeni Edirne’de toplandıMarmara Belediyeler Birliği Encümeni Edirne’de toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre temizliği ığdır Tuzluca Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.