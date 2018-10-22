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Yerleşik Alman, motosiklet kazasında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 11:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Almanya vatandaşı Georg Anton (55), kullandığı motosikletin midibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada öldü.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Almanya vatandaşı Georg Anton (55), kullandığı motosikletin midibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada öldü.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında D-400 Karayolu Gündoğdu kavşağında meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Özgür U.'nun kullandığı 07 S 7472 plakalı tur midibüsü, Alman Georg Anton'un kullandığı 07 LDN 57 plakalı motosikletle çarpıştı. Midibüs, çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Georg Anton'un üzerinden geçti.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Georg Anton'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Georg Anton'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaza sırasında Georg Anton'un kask takmadığı öğrenildi. Midibüs şoförü Özgür U., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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