Yerleşik Alman'ın 650 bin lirasını çalıp, ormana saklamış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, yerleşik yaşayan Alman vatandaşı A.M.'nin evinden 650 bin lira çalan A.K, polis ekiplerince yakalandı. A.K'nin çaldığı para ise ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, geçen çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Yerleşik yaşayan ve gayrimenkul işleri yapan Alman vatandaşı A.M., öğlen saatlerinde eve geldiğinde parasının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptıkları incelemede hırsızlık şüphelisinin A.K. olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, A.K.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu yapılan A.K., parayı Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde ormanlık alanda sakladığını itiraf etti. Şüphelinin belirttiği yerde bulunan para sahibine teslim edilirken, A.K., adliyeye sevk adildi.

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