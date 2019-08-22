Yerleşik Belçikalı, vasiyeti üzerine Alanya'da toprağa verildi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, uzun yıllardır yerleşik yaşayan ve bugün yaşamını yitiren Belçikalı Fhilippe Laterre (61) vasiyeti üzerine Alanya ilçesinde toprağa verildi. Hristiyan geleneklerine göre tabutla gömülen Latterre'nin cenazesinde yakınları gözyaşı döktü.

Uzun yıllar Alanya'da oturan ve restoran işleten Fhilippe Laterre, sağlık sorunları nedeniyle 3 yıl önce işletmesini kapattı. Yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle özel hastanede tedavi gören Laterre'nin organları vücudunu saran enfeksiyon sonucu 3 gün içinde iflas etti. Doktorların müdahalesine rağmen Fhilippe Laterre bugün yaşamını yitirdi. Öldüğünde Alanya'ya gömülmek istediğini yakınlarıyla paylaşan Laterre'nin vasiyeti üzerine cenazesi Mahmutlar Yabancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KIZI SEVDİĞİ ŞARKIYI ÇALDI

İlçede kızı ve eşiyle yaşayan Laterre'nin yakınları, vefat haberini alınca Belçika'dan Alanya'ya geldi. Alanya'daki Türk dostları, komşuları ve yakınlarının katılımıyla Fhilippe Laterre için cenaze töreni düzenlendi. Hristiyan geleneklerine göre tabutla gömülen Laterre'nin cenazesinin başında yakınları gözyaşı döktü. Cenaze töreninde kızı Petra ise cep telefonundan Fhilippe Laterre'nin sevdiği şarkıyı çaldı.