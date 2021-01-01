Yerleşik Ukraynalı evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 70 yaşındaki Ukraynalı yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi 241. Sokak üzerinde bulunan bir sitenin 8. katındaki yerleşik yaşayan Ukrayna uyruklu Stanislav Lukash’in dairesinden kötü koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri savcılıktan alınan izinle girdikleri evin banyo kısmında Lukash’in cansız bedeniyle karşılaştı. Lukash’in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşma başlatıldı.

