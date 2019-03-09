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Yerleşik yabancılar, Kültür ve Eğitim Şenliği'nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 48 ülkeden yerleşik yaşayan yabancıların katılımıyla bu yıl ilki düzenlenen Kültür ve Eğitim Şenliği, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 48 ülkeden yerleşik yaşayan yabancıların katılımıyla bu yıl ilki düzenlenen Kültür ve Eğitim Şenliği, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen Kültür ve Eğitim Şenliği, kentte 48 ülkeden yerleşik yaşayan yabancılar ve öğrencilerin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerinde, ülkelerine ait bayraklar taşıyan, geleneksel kıyafetler giyen yabancılara, Türk aileler ve öğrenciler eşlik etti.

Şenlik kortejine AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar da katıldı. Kendi dillerinde şarkılar söyleyip bayraklarını sallayarak yürüyen katılımcılar, Olbia Meydanı'nda toplandı. Burada hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, dans gösterilerini izledi.

Şenliğe sonradan katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e çocuklar büyük ilgi gösterdi. Geleneksel kıyafetler giyen kadınlar ve çocuklar Türel'le hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Türel, çocuklarla ele ele tutuşarak fotoğraf çektirdi. Şenlikte konuşan Menderes Türel, "Antalya'da her anlayışa eşit seviyede yaklaşarak bir hizmet yürütmeye çalışıyorum. Bizim için önemli olan Antalya ittifakıydı. Şu manzaradan onun da gerçekleştiğini görüyorum" dedi.

Şenlik kortejinde elinde Türk bayrağı ile yürüyen AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu ise, "Çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. 48 ülkeden vatandaşlarımız, dostlarımız kardeşlerimiz Konyaaltı ilçemizde yaşıyor. Rengarenk giyinmiş çocuklarla birlikte kültürlerimizi kaynaştırıyoruz. Müthiş bir mozaik içindeyiz" diye konuştu.

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