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"Yerleşim Yeri Adres Kaydı" olmayan 363 bin 555 kişi tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 22:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: - "Merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde 'Yerleşim Yeri Adres Kaydı' olmayan 363 bin 555 vatandaşımızın olduğu tespit edilmiş, bu kapsamdaki vatandaşlarımızın oy kullanma noktasında sorun yaşayabileceği değerlendirilmiştir" - "Bu itibarla gerek seçimlerde gerekse diğer kamu hizmetlerine ulaşmada sorun yaşanmaması için GSM bilgilerini paylaşan 185 bin 690 vatandaşımıza 'ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek adres bildiriminde bulunmaları' yönünde kurumumuz tarafından SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır"

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde 363 bin 555 kişinin "Yerleşim Yeri Adres Kaydı"nın olmadığının tespit edildiği, bu vatandaşların oy kullanmada sorun yaşayabileceği bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilen yerleşim yeri adreslerinin Genel Müdürlükçe merkezi veri tabanında tutulduğu belirtildi.

Bu verilerin, seçmen askı listelerinin oluşturulması, okul kaydı, tebligatların gönderimi gibi pek çok kamu hizmetinin yürütülebilmesi için kanunlar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulduğu aktarılan açıklamada, merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde "Yerleşim Yeri Adres Kaydı" bulunmayan 363 bin 555 vatandaş tespit edildiği bildirildi.

- "İlçe nüfus müdürlükleri hafta sonu çalışacak"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın oy kullanma noktasında sorun yaşayabileceği değerlendirilmiştir. Bu itibarla, gerek seçimlerde gerekse diğer kamu hizmetlerine ulaşmada sorun yaşanmaması için GSM bilgilerini paylaşan 185 bin 690 vatandaşımıza 'ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek adres bildiriminde bulunmaları' yönünde kurumumuz tarafından SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonu çalışacaktır."

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Adres Kaydı

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