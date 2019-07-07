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Yerleşim yerine hafriyat malzemesi döken belediye görevlisine inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, belediyeye ait kamyondan yerleşim yerine hafriyat malzemesi döküldüğü anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin iletildiği Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla kimliği belirlenen kamyon sürücüsü hakkında inceleme başlatıldı.

Yerleşim yerine hafriyat malzemesi döken belediye görevlisine inceleme

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, belediyeye ait kamyondan yerleşim yerine hafriyat malzemesi döküldüğü anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin iletildiği Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla kimliği belirlenen kamyon sürücüsü hakkında inceleme başlatıldı. Hafriyat malzemeleri ise kaldırılarak, alan temizlendi.
Kentte, dün akşam, belediyeye ait kamyondan Gülabibey Mahallesi 75'inci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu bitişiğindeki yerleşim yerine, hafriyat malzemesi döküldüğü görüldü. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin iletildiği Çorum Belediye Başkanı Aşgın'ın talimatıyla kamyon sürücüsünün kimliği belirlendi. İsmi açıklanmayan sürücü hakkında inceleme başlatıldı. Belediye ekipleri de hafriyat malzemelerini kaldırılarak, alanı temizledi.
Başkan Aşgın, 'temiz şehir Çorum' imajına asla zarar verilemeyeceğini belirterek, "Belediyemize ait kamyonun hafriyat dökerek, çevreyi kirlettiğine dair ihbar aldık. Derhal harekete geçerek, kısa tetkik sonucu sorumluyu tespit ettik, hakkında derhal inceleme başlattık. Bununla da yetinmedik, sabahı beklemeden temizlik ekibimizi mevzubahis alana seferber ettik. Ekibimiz an itibarıyla saat 00.56'da olay yerinde, hafriyat dökülen yerin temizliğini gerçekleştirdi. 'Temiz şehir Çorum' için gece gündüz çalışan tüm ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yerleşim yerine hafriyat malzemesi döken belediye görevlisine incelemeYerleşim yerine hafriyat malzemesi döken belediye görevlisine incelemeYerleşim yerine hafriyat malzemesi döken belediye görevlisine incelemeYerleşim yerine hafriyat malzemesi döken belediye görevlisine inceleme

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