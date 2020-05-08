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Yerleşim yerine kadar indi! Önceden de gelmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yerleşim yerine kadar inen kurt kameralara takıldı. Daha önce kümesteki tavukların bekçi köpeği tarafından yendiğini sanan köylülerse ortaya çıkan görüntülerle gerçeği öğrenmiş oldu.

Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarla aç kalan sokak hayvanlarının beslenmesi belediyeler, hayvan severler ve ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından yapılırken, doğada aç kalan hayvanlar insanların yaşam alanlarına gelmeye başladı. Turizm merkezlerinde Caddelerde gezen domuz sürelerinden sonra Dalyan mahallesinde de Kurt görüldü.

Gece nöbetine geldiğinde önceki görevlinin dikkatli olması konusunda kendisini uyardığını söyleyen Ortaca Belediyesi tekne çekek yeri sorumlusu Yusuf Baskan; “Gece nöbetini devralmaya geldiğimde arkadaşım karşı komşumuz tavuklarını bizim köpeğin yediğini sandıkları için dikkatli olmam konusunda beni uyarınca şaşırdım. Bizim köpek bir yıldan beri burada onun yediğini sanmıyorum, şimdiye kadar öyle bir şey görmedik dedim. Gece bizim köpekler kümes tarafına bir atak yapar mı diye kameraları izlerken dikkatimi çekti. Farklı bir hayvan görüş alanına girdi. Herhalde kokusunu tanımadıklarından olacak köpekler yakınlara kadar gelince atak yaptı ve kurt kaçarak uzaklaştı. Bende arkasından çıkarak kovalamaya çalıştım ama 50 metre ilerde durdu ve bekledi. Yaklaştıkça köpeklerle birlikte kovaladım gün ağarınca gözden kayboldu.” dedi.

'ESKİLERİN TABİRİYLE CANAVAR DERİZ'

Kurt olduğunu kameraları inceleyince anladığını ifade eden Baskan; “Biz bu yörede eskilerin tabiriyle buna canavar deriz. Büyüklerimiz Canavar geldi hayvanları parçaladı derlerdi. 30-35 senedir ilk defa görüyorum. Geçtiğimiz gün karşı köyde birkaç koyun parçalanmış olduğunu duyduk ama hayvanın bu olduğunu beklemiyorduk. Sanırım Bu Koronavirüsten dolayı el ayak çekildiği için aç kalınca gölden buraya yüzerek geçmiş. Çok güzel bir hayvan. İnşallah öldürmezler. Tekrar gelirse kovalamaktan başka çaremiz yok.” açıklamasında bulundu.

'ENDER GÖRÜLEN BİR DURUM'

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görüntüleri inceledikten sonra yerleşim yerine inen hayvanın Kurt olduğunu doğruladı.

İl Şube Müdürü Yunus Aydın, şunları söyledi; “Görüntüleri memeli uzmanımız inceledikten sonra hayvanın ‘Canis Lupus’ yani kurt olduğunu tespit etti. Yerleşim yerlerinde görülmesi ender bir durum. Ülkemizde doğudan İzmir’e kadar olan alanda tek kurt türü var. Ege ve Akdeniz bireyleri biraz daha sarımsı ve kızılımsı renkte olsa da bireysel ve bölgesel post renklenmelerinde farklılıklar olabiliyor. Popülasyonun devam etmesi bizim için sevindirici bir durum. Büyük bir ihtimalle ülkemizdeki virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında insan hareketlerinin azalmasından dolayı daha rahat gezinme fırsatı doğduğu için yerleşim yerlerine gelmiş. Bu türlerin korunması yaban hayatın devamlılığı açısından önemli. Vatandaşlardan bu konuda hassasiyet göstermesini bekliyoruz.” (İHA)

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