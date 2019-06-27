HABER

Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın, müdahale sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yakın olan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın, müdahale sürüyor

İzmir’in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yakın olan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede bir helikopterinde yangına havadan müdahale ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, yangın, Tire ilçesi Işıklı Mahallesi Karatepe mevkiinde çıktı. Öğleden sonra makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Kısa sürede olay yerine Tire Orman İşletme Şefliği, Bayındır Orman İşletme Şefliğinden ekipler sevk edildi. Bu arada, yangına bir helikopterde havadan müdahale etti.

Vatandaşlar seferber oldu
Öte yandan, yangının büyümemesi için vatandaşlarda canla ve başla mücadele verdi. Vatandaşlar, kendi su tankerleriyle yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çalışmaların bölgede yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın, müdahale sürüyor

Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın, müdahale sürüyor

Yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın, müdahale sürüyor

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Organları 6 kişiye umut olduOrganları 6 kişiye umut oldu
Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde ölü bulunduKastamonu’da üç çocuk babası, evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.