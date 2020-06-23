Yerleşme Kanaması Ne Zaman Olur? Nasıl Olur?

Bir bebeğin anne karnında büyüyüp gelişmesi insan vücudunun mükemmelliğinin en güzel örneklerinden biridir. Kadınlarda bulunan önemli bir organ olan rahim bir bebeğin 9 ay 10 gün boyunca gelişip büyüdüğü bir çeşit evdir. Burada en korunaklı ve en güvenli konumda olan çocuk zamanı geldiğinde doğar. Annenin vücudu hamilelik süreci ve doğum öncesinde hormonların etkisiyle kendini hazırlar. Bu hazırlık bebeğin ve annenin zarar görmeden hamileliğin sonlanması içindir. Fakat bu süreçte annede belli zamanlarda çeşitli kanamalar görülebilir. Bu kanamalar adet kanamasıyla karıştırıldığı gibi, bazı hastalıklar ile de bağdaştırılıyor. Bunlar çoğumuzun ‘üstüne görme‘ diye tabir ettiği yerleşme kanamalarıdır.
Hamileyken Üstüne Görme İle Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: Hamileyken Üstüne Görme Nedir? Nasıl Olur?
Kadınlar ergenlik döneminden sonra her ay sağlıklı en az bir yumurta üretir. Bu yumurta bir sperm ile birleşmedikçe vücut içerisinde sindirilir. Normal şartlarda kadın vücudu her ay yumurtalıklarda yumurta üretirken bir yandan da rahmi bebek ihtimaline karşı hazırlar. Rahim çeperi kalınlaşır. Fakat gebelik olmadığında bu çeper kendi kendini yırtar ve adet kanamaları meydana gelir. Oluşturulan yumurta ise yumurtalık kanalında sindirilir ve yok edilir.
Döllenme olduğunda ise yumurta sperm ile yumurtalık kanalında döllenip, rahme gelir. Burada kalınlaşan çeper tutunarak, beslenmeye ve büyüme başlar. Haliyle hamile olan bir kadının adet görmesi bu aşamada mümkün değildir. Hormonlar artık rahimde büyüyen bebeğin beslenmesi ve büyümesi için çalışır. Bebeğin rahimde büyüdüğü süreçte rahim de ona uygun şekilde büyümeye başlar.
Rahim kaslı yapıdadır. Bu kaslı yapı hormonların etkisi ile hamilelikte genişlemeye başlar. Genişlemeye başlayan rahim duvarlarından bazı dönemlerde ince ince kan sızar. İşte rahimdeki kılcal damarlardan belli dönemlerde sızan kan yerleşme kanamasıdır. Halk arasında üstüne görme adı verilen bu durum tamamen rahimin bebeğin büyümesine göre kendini genişletmesinden doğan kanamadır. Bu durum normaldir ve kesinlikle adet kanamasıyla karıştırılmaması gerekir.
Hamile kadınlarda meydana gelen üstüne görme durumu diğer kanama türlerinden daha farklıdır. Bu yüzden kendine has özellikleri vardır.
Anne rahminin genişleyip bebeğe uygun ortamı sağladığı dönemlerde görülen kanamalar normal olarak kabul edilir. Bu kanamaların türü, sıklığı, düzeni ve zamanı ise çok önemlidir. Çünkü her kanama türü adet kanaması olmayacağı gibi yerleşme kanaması da değildir. Bu durumun olması için belirtileri taşıması gerekir.
Kadınların konu ile ilgili en çok sorduğu soru ‘yerleşme kanaması adetten kaç gün önce olur’ sorusudur. Genel olarak bu durum, döllenme ardından normal adet süresinden sonraki 10 ile 15 gün içinde görülebilir. Bu sürede görülen düzensiz ve açık renkli lekelenmeler üstüne görme olarak kabul edilir. Anne adayının telaş etmemesi fakat bu kanamaları da dikkate alması gerekir. Çünkü hamileliğin ilk haftalarında düşük riski çok yüksektir. Bu yüzden kanamada artış veya uzun süre düşük ihtimalini güçlendirir. Bu doğrultuda kanamaların takibi ciddiye alınmalıdır.
Hamile kadınlarda görülen üstüne görme durumu, diğer kanamalara göre daha farklıdır. Bu kanama türü genel olarak kısa sürelidir. Adet döneminden sonra 10 ile 15 gün içinde meydana gelen bu kanama birkaç saat sürebilir. Bunun yanında birkaç gün süren kanamalar da olabiliyor. İlk gebelikte rahmin bebeğe alışma sürecinden dolayı kanama daha uzun ve daha yoğun olabilir. Bu durum normal olarak kabul edilir. Tekrarlanan gebeliklerde ise yerleşme kanaması sadece birkaç gün meydana gelir. Bazı kadınlarda ise bu kanama hiç gerçekleşmeyebiliyor. Yapılan araştırmalarda her 3 kadından birinde bu durumun meydana geldiği biliniyor.
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