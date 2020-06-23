Yerleşme Kanaması Ne Zaman Olur? Nasıl Olur?

Bir bebeğin anne karnında büyüyüp gelişmesi insan vücudunun mükemmelliğinin en güzel örneklerinden biridir. Kadınlarda bulunan önemli bir organ olan rahim bir bebeğin 9 ay 10 gün boyunca gelişip büyüdüğü bir çeşit evdir. Burada en korunaklı ve en güvenli konumda olan çocuk zamanı geldiğinde doğar. Annenin vücudu hamilelik süreci ve doğum öncesinde hormonların etkisiyle kendini hazırlar. Bu hazırlık bebeğin ve annenin zarar görmeden hamileliğin sonlanması içindir. Fakat bu süreçte annede belli zamanlarda çeşitli kanamalar görülebilir. Bu kanamalar adet kanamasıyla karıştırıldığı gibi, bazı hastalıklar ile de bağdaştırılıyor. Bunlar çoğumuzun ‘üstüne görme‘ diye tabir ettiği yerleşme kanamalarıdır.

Hamileyken Üstüne Görme İle Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: Hamileyken Üstüne Görme Nedir? Nasıl Olur?

Kadınlar ergenlik döneminden sonra her ay sağlıklı en az bir yumurta üretir. Bu yumurta bir sperm ile birleşmedikçe vücut içerisinde sindirilir. Normal şartlarda kadın vücudu her ay yumurtalıklarda yumurta üretirken bir yandan da rahmi bebek ihtimaline karşı hazırlar. Rahim çeperi kalınlaşır. Fakat gebelik olmadığında bu çeper kendi kendini yırtar ve adet kanamaları meydana gelir. Oluşturulan yumurta ise yumurtalık kanalında sindirilir ve yok edilir.