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Yerleştirme puanı nedir? YKS ek puanlı yerleştirme ne demek?

27.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerleştirme puanı ve ek puanlı yerleştirmenin ne anlama geldiği üniversite tercih sürecinin ilk günü olan 27 Temmuz Çarşamba günü merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki yerleştirme puanı nedir, YKS ek puanlı yerleştirme ne demek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Yerleştirme puanı nedir? YKS ek puanlı yerleştirme ne demek?

Yerleştirme puanı ile ek puanlı yerleştirmenin ne demek olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Üniversite tercih süreci için beklenen gün geldi. Peki yerleştirme puanı nedir, YKS ek puanlı yerleştirme ne demek? Detaylar haberimizde...

YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

YKS ile üniversite tercihinde bulunurken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar, alınan ham puanı göstermektedir. YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde etkili olacaktır.

EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK?

Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınan bir puan türüdür.

Ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puan türü, yalnızca öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapmasıyla kullandırılır.

Örneğin öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamaz.

Adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde ek puan devreye girer. Buna en güzel örneklerden biri, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan almasıdır.

HAM PUAN NE DEMEK?

Ham puan, üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş hâlidir.

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4yil

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor.

Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde edebilirsiniz.

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'DE BU YIL ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI MI?

2021 yılında üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu sene ise üniversitelerde toplam kontenjanların 22 bin 821 artırıldığı kaydedildi.

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