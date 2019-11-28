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Yerli Amerikalı Cinayetleri İçin Yeni Görev Gücü

28.11.2019 15:57 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, yerli Amerikalılar’la Alaskalılar’ın çözülememiş cinayet ve kaybolma dosyalarını araştıracak bir görev gücü oluşturulması için başkanlık kararnamesi imzaladı

Yerli Amerikalı Cinayetleri İçin Yeni Görev Gücü

Başkan Donald Trump, yerli Amerikalılar’la Alaskalılar’ın çözülememiş cinayet ve kaybolma dosyalarını araştıracak bir görev gücü oluşturulması için başkanlık kararnamesi imzaladı.

Trump bunu daha önceki başkanların yıllar önce yapması gerektiğini söyledi.

Donald Trump, “İstatistikler iç karatıcı ve üzücü. 5 binden fazla yerli Amerikalı kadın ve kızın bir yıl içinde kaybolduğu rapor edildi. Çoğu evlerine dönse ya da bulunsa da birçoğu hala kayıp ve genelde bulunamıyorlar” dedi.

Başkan, araştırmaların yerli Amerikalı kadınların öldürülme oranlarının ortalama bir Amerikalı’dan 10 kat daha fazla olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

“Bunu çok ciddiye alıyoruz” diyen Trump, yerli Amerikalı topluluklarına yeni bir umut getireceklerini belirtti ve “kurbanlar için adaleti sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı William Barr, görev gücünün özel soruşturmalar için 1 milyon dolardan fazla bütçesi olacağını ve 11 ayrı savcılık bürosunun geçmiş davalara bakacağını kaydetti.

Trump’ın başkanlık kararnamesini imzalama anını seyreden yerli Amerikalılar dualarının kabul olmuş gibi olduğunu hissettiklerinş belirttiler.

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