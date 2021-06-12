Yerli Aşı Çalışmasında Gönüllü Olacak Kişiler Aranıyor

Türkiye’de bir yandan aşılama devam ederken diğer yandan yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı da insanlar üzerindeki denemelere başlandığını duyurdu.

Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında gönüllü olarak aşı olmak isteyenlere de çağrıda bulundu. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, ve Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak için enabiz.gov.tr adresinden başvuru yapılabileceği belirtildi.

Öte yandan Türkiye’de dün 597 bin 647 doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Koca bugün de 450 bin kişinin aşı randevusu aldığını ifade etti. Türkiye Alman BioNTech firmasıyla yaptığı anlaşma sonrasında aşılama programına hız verdi. BioNTech Türkiye’ye sonbahara kadar 120 milyon doz aşı göndermek üzere anlaşma yaptı. Haziran ayında firmanın Türkiye’ye 30 milyon doz aşı teslim etmesi bekleniyor.

