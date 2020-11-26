Yerli aşı çalışmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Gönüllülere 2’inci doz bugün yapıldı

Erciyes Üniversitesi ERAGEM’de covid-19’a karşı geliştirilen, Koçak Farma’da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen inaktif aşı adayının 2’inci dozu ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) yapıldı. İlk dozu 5 Kasım 2020’de gönüllü olan Nazif Durna’ya yapılan aşı adayının 2’inci dozu ise 21’inci günün ardından yine gönüllü Nazif Durna’ya uygulandı. Aday aşının 2’inci doz uygulaması yapılan Nazif Durna, konuşmasında ilk doz uygulamasından sonra hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı adayı için gönüllülere seslenerek herkesi gönüllü olmaya davet etti.

'İLK DOZDA HİÇBİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ'

Durna, “İlk doz aşıdan sonra bugün ikinci doz uygulandı. İlk dozda hiçbir yan etki görülmedi. Normal hayatıma bu süreçte devam ettim. Aralık ayında gerekli sonuçların alınacağına inanıyorum. Yerli ve milli aşımızda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Vatanımıza ve milletimize inşallah hayırlı olur” dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konu ile ilgili yaptığı açıklamasında ilk dozu uygulanan aday aşının gönüllüler üzerinde hiçbir yan etkisinin görülmediğini söyledi.