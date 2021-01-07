Yerli aşı için Almanya'dan ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı

Büyükçekmece'de 24 Aralık 2020 tarihinde polise başvuran iş adamı Hidayet D., bir TIR'a yükledikleri eşyaların çalındığını söyleyerek polisten yardım istedi. Hidayet D. "Elimizde nakliye yapacak TIR kalmayınca, dışarıdan bir TIR kiraladık. Gelen kişiler malları yükleyerek depodan ayrıldılar. Ancak malların hiçbiri yerine ulaşmadı. TIR ortadan kayboldu. Plakasının ve bize verdiği belgelerin sahte olduğunu tespit ettik." dedi. Hidayet D. çalınan mallar arasında Adıyaman'da bulunan ve yerli Kovid-19 aşısı geliştirmek için çalışan bir firmaya ait malzemeler olduğunu söyledi.

KAYIP TIR MUĞLA'DA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayın duyulması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ilk anda hırsızlıkla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden Yusuf O. ve İbrahim K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili sürdürdükleri çalışmada plakası değiştirilen ve ortadan kaybolan TIR'ın peşine düştü. 1 Ocak 2021 tarihinde kayıp TIR'ın izi Muğla'da bulundu. Boşaltıldığı anlaşılan TIR 'da çalınan eşyalar bulunamadı. Olayı organize ettiği öğrenilen şüpheli Hidayet M. burada yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.