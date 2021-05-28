Yerli aşı için gönüllü aranıyor | Yerli aşı VLP'ye gönüllü olmak için nereye başvuru yapılır?

VLP aşısının Faz 1 çalışmasında gönüllü olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 2 çalışmaları için gönüllülük çağrısı yaptı. Yeni aşının denemesi için şu anda en 480 gönüllü kişi aranıyor.

“AŞIMIZIN DÜNYAYA ŞİFA OLMASINI İSTİYORUZ.”

Bakan Varank sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık.



Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz.



Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz. ????????https://t.co/bifkWl0Xbnhttps://t.co/wtDOW7oxYJ pic.twitter.com/xgaEIeUDwe — Mustafa Varank (@varank) May 28, 2021

YERLİ AŞI İÇİN NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?

Bakan Varank’ın sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine, birçok insan aşı gönüllülüğü için araştırmalar yapıyor. Yerli aşı için başvurular onkoloji.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda Faz 2 çalışmaları için covid19.tubitak.gov.tr internet adresinden de başvuru yapılabiliyor.

YERLİ AŞI GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN (ONKOLOJİ)

YERLİ AŞI GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN (TÜBİTAK)

ANTİKOR GELİŞTİRMEMİŞ OLMALI

Gönüllüler 18 yaşını doldurmuş, herhangi bir sağlık sorunu veya hastalığı olmayan, genel sağlık durumu iyi kişilerden seçilecek. Gönüllülerin, Covid-19 antikoru geliştirmemiş olması, Covid-19 PCR, HIV, Hepatit B ve C testlerinin negatif olması istenecek.