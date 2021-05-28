Yerli aşı için gönüllü aranıyor | Yerli aşı VLP'ye gönüllü olmak için nereye başvuru yapılır?

VLP aşısının Faz 1 çalışmasında gönüllü olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 2 çalışmaları için gönüllülük çağrısı yaptı. Yeni aşının denemesi için şu anda en 480 gönüllü kişi aranıyor.
“AŞIMIZIN DÜNYAYA ŞİFA OLMASINI İSTİYORUZ.”
Bakan Varank sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık.— Mustafa Varank (@varank) May 28, 2021
Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz.
Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz. ????????https://t.co/bifkWl0Xbnhttps://t.co/wtDOW7oxYJ pic.twitter.com/xgaEIeUDwe
Bakan Varank’ın sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine, birçok insan aşı gönüllülüğü için araştırmalar yapıyor. Yerli aşı için başvurular onkoloji.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda Faz 2 çalışmaları için covid19.tubitak.gov.tr internet adresinden de başvuru yapılabiliyor.
YERLİ AŞI GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN (ONKOLOJİ)
YERLİ AŞI GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN (TÜBİTAK)
ANTİKOR GELİŞTİRMEMİŞ OLMALI
Gönüllüler 18 yaşını doldurmuş, herhangi bir sağlık sorunu veya hastalığı olmayan, genel sağlık durumu iyi kişilerden seçilecek. Gönüllülerin, Covid-19 antikoru geliştirmemiş olması, Covid-19 PCR, HIV, Hepatit B ve C testlerinin negatif olması istenecek.
HAMİLELER GÖNÜLLÜ OLAMAYACAK
Hamileler gönüllü olamayacak. Gönüllülerin, tam kan sayımına, karaciğer, böbrek fonksiyonlarına ve kan şekerine bakılacak. Gönüllülerden ayrıca, bilgilendirilmiş onaylama formunu imzalamaları istenecek. Tüm bu kriterleri karşılayan 480 gönüllüye, aşı koldan kas içine değil deri altına yapılacak. Gönüllülere 3 hafta ara ile iki doz aşı uygulanacak. 21 gün ara ile yapılacak aşılamalar sonrası gönüllülerin bağışıklıkları bir yıl boyunca takip edilecek. Gönüllüler, bu süre zarfında düzenli aralıklarla muayeneden geçecek.
FAZ 3’TE 15 BİN GÖNÜLLÜ
Faz 2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz 3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz 3'te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40'a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.