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Yerli aşı için tarih yıl sonuna çekildi

15.03.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sonbaharda hazır olması beklenen yerli koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan, aşının sene sonuna kadar hazır olmasının hedeflendiğini söyledi.Avrupa Birliği (AB)-Türkiye arasındaki mali işbirliği kapsamında işletmelerin ve KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz Covid-19 Platformu ile yenilikçi, dünyada çok az denenmiş aşı adaylarını geliştirmek istiyoruz. 3 aşı adayımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) başvurdu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. Biz sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz" dedi.

Daha önce yapılan açıklamalarda önce nisan ayı ardından da sonbaharda yerli koronavirüs aşısının tamamlanmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında yaptığı bir açıklamada, yerli aşının Nisan ayında hazır olacağını ümit ettiklerini söylemişti. Koca daha sonra yaptığı başka bir açıklamasında yerli aşı ile ilgi olarak "sonbaharda elimizde olmasını umuyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Eylül ayında yaptığı bir açıklamda Türkiye'nin kendi aşısını üretme yolunda hızla ilerlediğini söyleyerek 2021'in ilk aylarında yerli aşının hazır olacağını belirtmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yerli aşı çalışmalarına ilişkin son durumu açıkladı. Varank, "3 aşı adayımız TİTCK'a başvurdu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. Biz sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Bu süreç uzun sürecek, dünyada aşı savaşları var, fakir ülkelere hiç aşı gitmiyor. Burada geliştireceğimiz aşının uzun yıllar devam edecek bu salgınla mücadelede çok önemli bir başarı olacağını biliyoruz. Diğer ülkelerle de bunu paylaşmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadesini kullandı.

DW,DHA/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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