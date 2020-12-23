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Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

23.12.2020 23:18 | Son Güncelleme:
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Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü İngiltere'de görülen ve çok sayıda ülkeye yayılan 'SARS-CoV-2 VUI 202012/01' isminin verildiği koronavirüs mutasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Özlü yerli aşının mutasyon geçiren virüse karşı etkili olup olmayacağı sorusuna da cevap verdi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Haber Türk'te yerli aşı hakkında merak edilenleri açıkladı. Prof. Dr. Özlü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YAPIDA YETERİNCE BİR DEĞİŞİKLİK OLUŞTURDUYSA AŞILARIN ETKİSİNDEN KURTULABİLİR"

"Mutasyonlar antijenik yapıda yeterince bir değişiklik oluşturduysa aşıların etkisinden virüsün kurtulmasına yol açabilir. Bu pek çok farklı virüste görüşmüş bir durum. Ama aşılar sadece bir alana yönelmiyor. Gelişen bağışıklık virüsün pek çok antijenik yapısına karşı duyarlı hücrelerimiz veya antikorlar oluşturularak sağlanıyor.

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"HEMEN AŞIYI ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİNİ ÇOK BEKLEMİYORUZ"

Dolayısıyla bir alanda ortaya çıkan bir değişikliğin hemen o aşıyı etkisiz hale getireceğini çok beklemiyoruz. Ama çok büyük radikal bir değişim olursa o zaman böyle bir tehlike söz konusu olabilir.

"ŞU AN BİR YORUM YAPMAK ZOR"

Bu aşı için şu an bir yorum yapmak zor. Ama şunu söyleyeyim artık biz Covid-19 aşılarını ürettik varsayalım ki böyle bir dönüşüm olsa bile hemen bu aşıların üretiminde küçük bir modifikasyonla kısa sürede yeni varyantlara karşı da etkili bir aşıya geçilebilir. Bu, çok kolay ve hızlı bir şekilde olacaktır. "

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