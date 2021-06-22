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Yerli Aşı 'Turkovac' Deneyinde Üçüncü Faz Deneyler Başladı

22.06.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsüne karşı geliştirilen yerli aşının üçüncü faz deneylerinde ilk doz uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya çevrimiçi katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşının adının ‘Turkovac’ olduğunu açıkladı

Yerli Aşı 'Turkovac' Deneyinde Üçüncü Faz Deneyler Başladı

Corona virüsüne karşı geliştirilen yerli aşının üçüncü faz deneylerinde ilk doz uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya çevrimiçi katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşının adının ‘Turkovac’ olduğunu açıkladı.

Video konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, adının ‘Turkovac’ olduğunu açıkladığı aşı, Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirildi. Erdoğan, Turkovac çalışmalarının, “hali hazırda Türkiye’de en ileri düzeye ulaşmış çalışma” olduğuna vurgu yaparak, diğer çalışmaların da en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Erdoğan, bu aşamanın da öngörülen sürede tamamlanarak, aşının seri üretimine ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ettiğini kaydetti.

Erdoğan ayrıca Türkiye’de aşılama programlarına dahil edilen Çin aşısı Sinovac ile Alman-Amerikan ortak yapımı BioNTech/Pfizer aşılarının tedarikinde ilerleme kaydedildiğini belirtti ve "İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız” diye konuştu.

Pandeminin ne kadar daha süreceği ya da ne tür mutasyonlarla karşılaşılacağının belirsiz olduğunun da altını çizen Erdoğan, "Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir” şeklinde konuştu.

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