HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yerli aşı Turkovac için geri sayım! Seri üretim için tarih verildi

Yerli aşı Turkovac için geri sayım! Seri üretim için tarih verildi

24.09.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli koronavirüs aşısı Turkovac aşısında sona gelindi. Müjdeli haberi duyuran Dr. Ayşin Toker, seri üretim için ekim ayı sonunu işaret etti.

Yerli aşı Turkovac için geri sayım! Seri üretim için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'de müjdesini verdiği yerli aşı çalışmaları hızlandırıldı. Türkiye'de 5 merkezde Faz 3 çalışmaları yapılan ve bin 500 gönüllüye uygulanan yerli aşıda ciddi bir yan etkiye de rastlanmadı.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Seri üretim için geri sayımın başladığı Turkovac için müjdeli haberi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker verdi.

Sabah gazetesinden Burak Çelik'e konuşan Toker, Faz 3 çalışmaları ekim ayında biteceğini söyledi.

Yerli aşı TURKOVAC'tan sevindiren haber! Bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmediYerli aşı TURKOVAC'tan sevindiren haber! Bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

TURKOVAC'DA SERİ ÜRETİM NE ZAMAN?

Daha fazla gönüllüye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Toker "Faz 3 çalışmalarında güvenlik ve etkinlik net bir şekilde gösterildiği takdirde acil kullanım onayı alınarak ekim ayı sonunda Turkovac'ın seri üretimine geçilmesi planlanıyor." diye konuştu.

aysın toker

Turkovac'tan sonra bir müjde daha! Bütün mutasyonlar karşı etkiliTurkovac'tan sonra bir müjde daha! Bütün mutasyonlar karşı etkili


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradıOltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradı
Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor!Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor!
Bugüne dikkat! Kar ve dolu yağışı devam edecekBugüne dikkat! Kar ve dolu yağışı devam edecek
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yerli otomobil ve yerli uçak...ve şimdiiiiiiiiiii yerli aşıııııı :)

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! "Ben gidiyorum hoşça kalın"

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! "Ben gidiyorum hoşça kalın"

ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir

ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir

23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.