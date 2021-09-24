Yerli aşı Turkovac için geri sayım! Seri üretim için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'de müjdesini verdiği yerli aşı çalışmaları hızlandırıldı. Türkiye'de 5 merkezde Faz 3 çalışmaları yapılan ve bin 500 gönüllüye uygulanan yerli aşıda ciddi bir yan etkiye de rastlanmadı.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Seri üretim için geri sayımın başladığı Turkovac için müjdeli haberi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker verdi.

Sabah gazetesinden Burak Çelik'e konuşan Toker, Faz 3 çalışmaları ekim ayında biteceğini söyledi.

TURKOVAC'DA SERİ ÜRETİM NE ZAMAN?

Daha fazla gönüllüye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Toker "Faz 3 çalışmalarında güvenlik ve etkinlik net bir şekilde gösterildiği takdirde acil kullanım onayı alınarak ekim ayı sonunda Turkovac'ın seri üretimine geçilmesi planlanıyor." diye konuştu.



