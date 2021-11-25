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  4. Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili son dakika gelişmesi: Acil kullanım onayı başvurusu yapıldı

Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili son dakika gelişmesi: Acil kullanım onayı başvurusu yapıldı

25.11.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldığını duyurdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının bütçesinin sunumunu yaptı.

YERLİ COVİD-19 AŞISI İÇİN ACİL KULLANIM BAŞVURUSU

Bakan Koca, sunumda, yerli corona virüs aşısına ilişkin yeni bilgiyi de paylaştı.

Koca, ''Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim'' dedi.

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''DOKTORLARIN SABİT EK ÖDEMELERİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı Koca, konuşmasında, doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istediklerini de belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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