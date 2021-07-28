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  4. Yerli aşı Turkovac Sinovac'tan daha çok mu etkili? Dikkat çeken açıklama

Yerli aşı Turkovac Sinovac'tan daha çok mu etkili? Dikkat çeken açıklama

28.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son aşamaya gelinen yerli Turkovac aşısının raporlama çalışmasında yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, “Bizim aşımız inaktif bir aşı. Çin aşısıyla benzer bir aşı ancak, biz yaptığımız Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip ve yan etkileri de Biontech ile benzer” dedi.

Yerli aşı Turkovac Sinovac'tan daha çok mu etkili? Dikkat çeken açıklama

TÜSEB ile ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllüye aşı uygulaması, 9 Nisan'da tamamlandı.

Raporlama çalışmasının ardından Faz-3 çalışmalarına ise 23 Haziran’da başlandı, çalışmalar Ankara Şehir Hastanesi’nde sürüyor. Bu kapsamda yerli aşının üretildiği ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi giriş noktalarındaki billboardlara, 'Gönüllü olabilirsiz. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı desteğiyle son aşamaya gelen inaktif Covid-19 Türk aşısı Faz-3 insan çalışmasına e-nabiz.gov.tr adresinden gönüllü olabilirsiniz' afişleri asıldı.

PROF. DR. YILDIZ: YAN ETKİLERİ BIONTECH'LE BENZER

Yerli aşı Turkovac’ın raporlama çalışmasında yer alan ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Bizim aşımız Turkovac inaktif bir aşı. Çin aşısıyla benzer bir aşı ancak, biz yaptığımız Faz-1, Faz-2 çalışmalarında aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip ve yan etkileri de Biontech ile benzer. Aşı olmayan, aşıdan korkan ya da özellikle mRNA aşısının çok fazla yan etkilerinden korkusu olan kişilerin ve Çin aşısını yaptırmak istemeyenler için bizim aşımız çok iyi bir alternatif” diye konuştu.

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"AŞI YAPTIRMAMIŞ VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDECEĞİZ"

Yerli aşının önemine değinen Prof. Dr. Yıldız “Biz önümüzdeki hafta özellikle Kayseri'de yaşayan, aşı yaptırmamış vatandaşlarımızı davet edeceğiz. Kendi yerli aşımızla, aşılanmalarını tavsiye edeceğiz. Faz-3 çalışmalarımız erken başlasaydı bugün yerli aşımızın çok iyi yerlerde olduğunu söylüyor olacaktık ama maalesef Faz-3'e yeni başlıyoruz. Umarım bütün dünyaya iyi bir alternatif olacak aşımız elimizde olur. Biz Kayseri' de aşının sahibi üniversite olarak var gücümüzle vatandaşları aşı olmaları için buraya davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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