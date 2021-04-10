HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yerli aşıda Faz-2'nin ikinci doz uygulaması tamamlandı

Yerli aşıda Faz-2'nin ikinci doz uygulaması tamamlandı

10.04.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ), 250 gönüllü üzerindeki Faz-2 çalışmalarında, ikinci doz uygulaması tamamlandı.

Yerli aşıda Faz-2'nin ikinci doz uygulaması tamamlandı

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen Covid-19 aşı adayının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılarak, 14 Aralık'ta tamamlandı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinde 10 Şubat'ta başladı. Gönüllülere Faz-2'de ilk doz uygulaması, 13 Mart'ta tamamlandı ardından ikinci doz uygulamasına başlandı. 250 gönüllü üzerindeki Faz-2 çalışmalarında ikinci doz uygulaması ise bugün tamamlandı. Faz-2 çalışmalarında gönüllülerden elde edilen sonuçların Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesinin ardından nisan ayının sonunda Faz-3 aşamasına geçileceği öğrenildi.

fef2bc350439c9cedd5d9f3c618d4247

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ceyhan "Şansınız çok düşük" diyerek kötü haberi verdiProf. Dr. Ceyhan "Şansınız çok düşük" diyerek kötü haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.