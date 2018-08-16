Yerli BiP'te kullanıcı sayısı 1 yılda yüzde 70 arttı

İSTANBUL (AA) - Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli BiP’in kullanıcı sayısı 1 yılda yüzde 70 arttı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bugün dünyada bilinen en büyük rakiplerinde olmayan birçok özelliği ile fark yaratan BiP, iletişimde yeni bir çığır açtı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli uygulama BiP, sadece Türkiye’de değil, Afrika’dan Antarktika’ya kadar tüm dünyada 25 milyondan fazla kullanıcıyı buluşturuyor.

Keşfet bölümünde yer alan 170’den fazla servis ile bir yaşam platformuna dönen BiP ile günlük birçok ihtiyaç tek bir platform üzerinden karşılanabiliyor. Zengin oyun içerikleri ile spordan magazine birçok içeriğin anlık olarak kullanıcılara sunulduğu ve farklı yarışmalar ile kullanıcılarının keyif ve heyecanlı vakit geçirmesini sağlayan BiP ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, e-Devlet Kapısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa, Keçiören ve Bodrum Belediyesi gibi kamu kurumlarına da ulaşılabiliyor.

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- "Tüm dünyayı BiP’i kullanmaya davet ediyoruz"