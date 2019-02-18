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Yerli bomba imha robotu "Ertuğrul" İstanbul'da görev başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

 ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilip üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu'  ile İstanbul'da 120 şüpheli pakete müdahalede bulunuldu.

Yerli bomba imha robotu "Ertuğrul" İstanbul'da görev başında

Çağatay KENARLI -Can EROK- Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilip üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' ile İstanbul'da 120 şüpheli pakete müdahalede bulunuldu.

Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da kullanılıyor. 2018 yılında ASELSAN tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) teslim edilen robotlardan 3'ü İstanbul’da görev yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube ekipleri'nin 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' ile temsili olarak içinde patlayıcı bulunan şüpheli bir pakete yaptıkları müdahale, Demirören Haber Ajansı (DHA) kameralarına kaydedildi.

120’DEN FAZLA ŞÜPHELİ PAKETE MÜDEHALE EDİLDİ

El yapımı patlayıcıları zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için tasarlanan 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu" yaklaşık 85 kilo ağırlığında su geçirmeyen bir gövdeye sahip. Aralıksız 4 saatin üzerinde çalışan ve yaklaşık 30 santimetreye kadar da su birikintisinden de geçebilen bomba imha robotu, -20 ile 69 santigrat derece sıcaklık aralığında çalışabiliyor. Hareket sistemine eklenen özel bir mekanizmayla her türlü arazi ve yüzeyde yüksek hareket yeteneğiyle robot, kolunun yaklaşık 2 metreye kadar uzamasıyla kullanılabiliyor. Bomba imha uzmanı polisler, 'Ertuğrul’un ön ve arka kısmında bulunan yol görüş, nişan ve kıskaç kameralarından, şüpheli paketleri yüksek çözünürlükte gerçek zamanlı olarak kontrol konsolundan izliyor, kayıt alabiliyor.

Öte yandan kontrol konsoluyla robot, görüş alanı dışında olsa dahi tüm hareketleri takip ediliyor.

‘ERTUĞRUL’ BİR ŞÜPHELİ PAKETE BÖYLE MÜDAHALE EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube ekipleri, kendilerine gelen şüpheli paket ihbarı üzerine, öncelikle olay yerine giderek kendilerinden önce gelen meslektaşlarının aldığı çevre güvenliğini kontrol ediyor. Daha sonra ise Bomba İmha Uzmanları çevre güvenliğinde bir sorun olmaması durumunda 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu'nu konsolu yardımıyla uzaktan kumanda ederek şüpheli pakete gönderiyor. Bomba İmha Uzmanları konsol üzerinden ‘Ertuğrul’un şüpheli pakete güvenli mesafeden yaptığı inceleme sonrası, kontrollü şekilde müdahale ediyor.

(FOTOĞRAF)

Yerli bomba imha robotu Yerli bomba imha robotu Yerli bomba imha robotu Yerli bomba imha robotu

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