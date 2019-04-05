Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da otomobilleri park eden kişileri takip ederek, uzaktan kumandanın aracı kilitlemesine engel olarak hırsızlık yapan 1'i kadın 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlıkları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki şüphelinin de hırsızlık, yankesicilik, cinsel istismar, ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan onlarca kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Azılı çift, bir zamanlar Amerika'da onlarca suç işleyen Amerikalı gangsterler Bonnie ve Clyde'ı hatırlattı.

MAĞDURLAR HIRSIZLIĞA ŞAŞIRDI

Beylikdüzü'nde 23 Ocak 2019 tarihinde polise başvuran M.E. Çamlık caddesine markete gitmek için park ettiği otomobiline geri döndüğünde, aracın içinde bulunan dizüstü bilgisayar ve cep telefonunun çalındığını söyleyerek yardım istedi. M.E. poliste verdiği ifadesinde "Otomobilimi kilitlemiştim. Geri döndüğümde kapıların açık olduğunu gördüm. Hiçbir zorlama yok nasıl açmışlar anlayamadım." dedi. Bu olaydan bir gün sonra 24 Ocak 2019'da bu kez Başakşehir'de polise başvuran bir üniversitede öğretim görevlisi olan F.S. park ettiği aracına geri döndüğünde 750 euro ile 150 doların çalındığını söyledi. F. S. de polislere hırsızlığın nasıl olduğunu anlayamadığını anlattı.