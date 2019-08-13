Yerli Düşünce Derneğinden Kırgızistan’da kurban organizasyonu

Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim ve dağıtım organizasyonunu Kırgızistan’da düzenleyen Yerli Düşünce Derneği, kurban bereketini ata yurda taşıdı.

Kırgızistan’da Türkiye Mezunlar Derneği (Egemendik Derneği) ile birlikte gerçekleştirilen organizasyonda, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, dernek yöneticisi ve Cumhurbaşkanlığı Uzmanı Fatih Topaktaş’ın gözetiminde vekalet veren hissedarların adına kurbanları tek tek, isimlerini okuyarak gerçekleştirdi. Kırgızistan’ın sekiz farklı bölgesinde gerçekleştirilen organizasyonda, dağıtılan kurban etleri yetimlerin, engelli çocukların ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü ve duasını aldı.

“İnnemel mû’minûne ihvetun’ emrine de katılıp iman ile tasdik ettik”

Organizasyona bağış yapan Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Yerli Düşünce Derneği ile kurban bağışı yapan kardeşlerimiz, kurban ibadetlerini Türk-İslam coğrafyasındaki beldelerde yerine getirerek, hiç görmedikleri kardeşleri ile dayanışma, yardımlaşma gibi ulvi duyguların yoğun bir şekilde taşınıp hissedilmesine vesile olmaktadırlar. Bu vesile Rabbimizin Kuran’da ‘İnnemel mû’minûne ihvetun’ emrine de katılıp iman ile birlikte tasdikte etmiş olurken, aynı anda Cenab-ı Hakk’ın bütün insanlara sunduğu nimetlerden de tüm kullarının yararlanmasına vesile oluyorlar” dedi.