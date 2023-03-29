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Yerli elektrikli akıllı otomobil Togg için büyük gün! 20 bin TOGG T10X çekilişle sahibini buldu

29.03.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Togg T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş yapıldı. Togg'un YouTube hesabından canlı yayınlanan çekilişte 20 bin asıl ve 20 bin yedek talihli belirlendi. 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Çekiliş sonuçları 22.30'dan itibaren Togg'un resmi sitesinden yayınlanacak.

Yerli elektrikli akıllı otomobil Togg için büyük gün! 20 bin TOGG T10X çekilişle sahibini buldu

TOGG'un 16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı. Merakla beklenen Togg T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler bugün saat 21.00'de gerçekleşen canlı yayında belli oldu.

ÖN SİPARİŞ HAKKI KAZANDILAR

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek. Çekiliş sonuçları 22.30'dan itibaren Togg'un resmi sitesinden yayınlanacak.

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YEDEK LİSTE DE AÇIKLANACAK

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

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BEKLENEN SÜRE KADAR EK GARANTİ VE ENERJİ DOLUM HAKKI

Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Togg'dan kritik uyarı! Kullanıcılar... Togg'dan kritik uyarı! Kullanıcılar...

Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

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