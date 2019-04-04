Yerli elektrikli araç motoru için araştırma laboratuvarı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) hazırlanan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen proje ile yerli elektrikli araç motorlarında verim artıran ileri teknoloji stratejilerinin araştırılması planlanıyor.

AEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mikail Koç’un hazırladığı "Elektrikli Arabalarda Gömülü Mıknatıslı Motor Sürücülerinde Verimi Artıran İleri Kontrol Stratejileri" projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Yaklaşık 635 bin lira maliyetli proje kapsamında üniversitede kurulacak laboratuvarda, satın alınacak yerli elektrikli araç motoru üzerinde çalışma yapılacak.

Dr. Öğretim Üyesi Mikail Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrikli araçların motor kontrolü ve teknoloji stratejileriyle ilgili proje hazırlayarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmeye değer bulunduğunu ifade eden Koç, 36 ay süresi olan proje ile doktora öğrencileri yetiştirmeyi, endeksli yayınlar çıkarmayı ve ulusal/uluslararası toplantılarda bildiri sunulmasını da hedeflediklerini aktardı.

Elektrikli vasıtalar için gömülü mıknatıslı motor sürücülerinde verimi artıran ileri kontrol stratejilerinin belirlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Koç, "Yurt dışında edindiğimiz tecrübelerle üniversitemizde bir araştırma laboratuvarı kuracağız. Kurulacak araştırma laboratuvarı ile elektrikli motorlarında modern kontrol stratejileri araştırmamız yerli elektrikli arabalar ile ilgili çalışmalara katkı sağlayacaktır." dedi.

