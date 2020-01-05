Yerli filmler 2019 yılında yine zirvede

Türk sinemasında yerli filmlerin izleyici sayısı yabancı filmleri geride bıraktı. Türk sinemasında geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25,9 milyon oldu.

Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında 2019 yılında yaşanan anlaşmazlık sonrası yapımcıların filmlerini vizyona sokmaması nedeniyle seyirci sayısında düşüş yaşayan sinema sektörü, yeni sinema kanunu ile hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Türk sineması 2019’da 980 milyon liralık gişe hasılatı ile bugüne kadar ki en yüksek değerini yakalarken, izleyici sayısı da toplamda 59,5 milyon oldu.

Yılın son çeyreğinde seyirci rekoru

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan yeni sinema kanunu ile getirilen düzenlemelerle yapımcı ve salon işletmecileri arasındaki anlaşmazlıklar giderildi. Bakanlığın uygulamaya koyduğu ‘Sinema Bilet Takip Sistemi’ ile sektördeki şeffaflık problemi de ortadan kalktı.

Beyaz perdedeki bu sorunların çözümü ile birlikte sinema filmleri vizyondaki yerlerini aldı, sinema salonları da izleyicilerine kavuştu.

Bakanlık düzenlemelerinin hayata geçirilmesi ve yerli filmlerin tekrar beyaz perde ile buluşması sonrasında, Ekim-Aralık 2019 döneminde tüm zamanların en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı. Seyirci sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre 2019 yılında 147 yerli film ve 260 yabancı film vizyona girerken, toplam vizyona giren film sayısı ise 407 oldu.