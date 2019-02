Yerli filmlerde yeni dönem heyecanı

Üreten, yazan, çizen, oynayan insanların pek hak etmediği bir sürecin yaşandığını belirten Yılmaz, "Neticede kapalı devre, kağıt üzerinde bir şeyler karalıyoruz. Seyircimizi ya güldürüyoruz ya hüzünlendiriyoruz, bir meramımızı anlatıyoruz. Bununla ilgili tatsız bir şey yaşandı. İnşallah bu yıl çıkan kanunla olay tatlıya bağlanmıştır. Neticede güzel şeyler üretiliyor, herkes hakikaten hayatını koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Şubat ayı içinde "New York in New York", "Sir-Ayet", "Babamın Kemikleri", "Döndüm Ben", "Hep Yek 3", "Musabbar", "Sibel", "Tez: 13. Gece" ve "Yarı Yol" filmlerinin de aralarında olduğu 11 yerli yapımın vizyona girmesi bekleniyor.

Mart ayında "Türk İşi Dondurma" ile "Güven", nisanda "Hayatta Olmaz", mayısta ise "Hababam Sınıfı Yeniden" filmlerinin izleyiciyle buluşması planlanıyor.