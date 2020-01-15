Yerli girişim Rulomatik rekor ciroya ulaştı

2011 yılından bu yana ürettiği yerli ve özgün tasarımlı satış otomatlarla birçok alanda faaliyet gösteren Rulomatik firması rekor bir ciroya ulaştı. Firmanın geçtiğimiz yıl içinde ulaştığı rakamın 70 milyon lira olduğu öğrenildi.

Türkiye’nin dört bir yanında karşılaştığımız otomatik satış otomatlarıyla milyonlarca insana hizmet veren Rulomatik çok sayıda farklı otomat üretiyor. En sık karşılaştığımız araba kurulama bezi otomatının yanında araçlar için özel tasarımlı paspas, sporcu havlusu, abdest havlusu ve tek kullanımlık eşarp gibi otomatlar da üreterek birçok ihtiyacı karşılıyor.

Rulomatik tarafından üretilen otomatlardan en popüler olanı araç kurulama bezi otomatı olarak ön plana çıkıyor. Türkiye’de 2 lira, yurt dışında ise 1 euro ile çalışan bu otomatlara para atıldıktan sonra başka bir tuşa basmaya gerek kalmadan otomatik olarak bir mikrofiber bez geliyor. Bu bezi sol tarafa doğru hafif çektikten sonra kolaylıklı yırtılarak kullanıma hazır hale geliyor. Oldukça kaliteli olan bu bezler aracını yıkayanlar için etkili bir şekilde aracın kurulanmasına yardımcı oluyor. Böylelikle arabasını yıkatan kişiler bu temizliği uzun süre yaşayabiliyor.

Rulomatik ürünlerinin bir diğerine ise sıklıkla spor salonlarında rastlanıyor. Ardı ardına farklı kondisyon aletlerini kullanan kişiler için sürekli terli ellerle kullanılan bu aletleri temizlemesi, zaman zaman da kendi terini silmesi gerekiyor. Bu ihtiyaç için özel tasarlanmış otomatlar spor salonlarının belirli yerlerine konuluyor ve isteyen kişiler anında ter silecek bir mendile ulaşabiliyor.

2018 yılında uluslararası kalite sertifikası aldı

Rulomatik firması ürettiği bu ürünlerle ilgili uluslararası standartta olan CE isimli kalite sertifikasını da almış durumda. İlk üretildiği günden bugüne ISO standartlarını sağlayan bu ürünler 2018 yılında alınan CE uluslararası kalite sertifikası sayesinde yurt dışında da onlarca farklı bölgede hizmet vermeye başladı. Tamamen yerli tasarım ve yerli üretim olan bu ürünlerini yurt dışında da tanıtma imkanı bulan Rulomatik gün geçtikçe cirosunu da yükseltiyor.