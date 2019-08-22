HABER

Yerli 'GOT' filmini çektiler, izleyenler tam not verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

 AYDIN'da çekilen, Game of Thrones (GOT) dizisinin yerli versiyonu 'Yerli GOT- Aydın Yanıyor' beğenildi.

Yerli 'GOT' filmini çektiler, izleyenler tam not verdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da çekilen, Game of Thrones (GOT) dizisinin yerli versiyonu 'Yerli GOT- Aydın Yanıyor' beğenildi.
Kısa filmleriyle adından söz ettiren yönetmen Kerem Sarı, 'Yerli GOT-Aydın Yanıyor!' adlı yeni kısa filmiyle yine dikkati çekti. Milyonları ekrana bağlayan Game of Thrones dizisinin son sezon sahnelerinden birine atıf yapılan yerli yapımda, Aydın semalarında kenti yakan bir ejderhanın saçtığı dehşet ekrana getirildi. Filmde Aydınlılar, korku içinde kentin yanışını izlerken, bir anda sahneye yerli 'Tyrion Lannister' karakteri çıkıyor. Ejderhayı yeneceğini söyleyerek gökyüzüne sıçrayan yerli Tyrion, ejderhanın ağzından çıkan ateşle yere düşüyor. Harap olmuş yerli Tyrion'un "Bu iş burada bitmedi" sözüyle film sona eriyor. Oyuncuların Aydın yöresi şiveleri, görsel efektleri ve esprileriyle dikkat çeken kısa film, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılarak beğeni topladı.
YÖNETMENDEN DESTEK ÇAĞRISI
Kısa filmi hakkında bilgi veren yönetmen Kerem Sarı, "İmkanımız olursa eğer, daha iyi işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Sosyal medyada veya bir yapımcının da bize dahil olmasıyla, daha iyi işler ortaya koyacağız. Oyuncularımız da giderek ünlü ve fenomen olmakta. YouTube ve Facebook'ta çektiğimiz kısa filmler, 10-15 milyona kadar tıklanıyor. Destek olunursa hedefimiz, Aydın için çok iyi bir film çekmek olacak" dedi.
Yardımcı yönetmen Burak Bacaksız ise, 'Hayde Efem' YouTube kanalımızda, kısa 3-5 dakikalık güzel içerikler sunmaktayız. Amacımız bu kanalla bir kitle oluşturmak. 3-4 ay sonra da 'Hayde Efem' diye bir sinema filmi projemiz var. Onu hayata geçirmek istiyoruz. İçeriklerimiz gerçekten beğeniliyor, çok güzel" diye konuştu.
Kısa filmde yerli Tyrion'u canlandıran Özgür Çörtükçü de, "Hikayede ejderhaya yenildim. Ama daha hikaye bitmedi, yeni başlıyor. O ejderhanın hakkından ancak ben gelirim. Bu iş burada bitmedi" dedi. Oyunculardan Süleyman Yurttaş ise, "Aydın yanıyor hikayemizde, ilin yanışına şahit olan köylülerden birisiyim ben. Aydın'ımızı tanıtmamızda o kadar güzel yöresel kültürel değerler var ki, inşallah zaman zaman bu kısa hikayelerle anlatmaya çalışacağız. Keyif alarak oynuyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yerli 'GOT' filmini çektiler, izleyenler tam not verdiYerli 'GOT' filmini çektiler, izleyenler tam not verdiYerli 'GOT' filmini çektiler, izleyenler tam not verdiYerli 'GOT' filmini çektiler, izleyenler tam not verdi

PARTNER Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler
Orman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulunduOrman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulundu
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonuÇanakkale’de uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.