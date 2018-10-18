Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından paylaşılan görselle, Özgün Hafif Genel Maksat, ATAK, Türk Genel Maksat Helikopteri gibi birçok projede kullanılacak olan TS1400'e dair yeni bilgiler paylaşıldı.

T625 genel maksat helikopterine entegre edilebilecek, 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış özgün ve milli bir turboşaft motor, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş tarafından geliştiriliyor.

Geliştirilen motorun türevleri, T129 Atak ve Hürkuş'ta da kullanılabilecek. Çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşlemesi başarı ile gerçekleştirildi.

Yerli helikopter motorundan ilk bilgiler geldi!

Proje kapsamında kurulacak test altyapısı, 2.000 shp'ye kadar olan sınıflarda, gaz türbin motor geliştirme projelerinde kullanılabilecek. Özellikle 2021 yılında seri üretime geçecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri için tasarlanan motor, TUSAŞ Motor Sanayii tarafından yerli imkanlarla üretildi.

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. Bunun dışında halihazırda elimizde birçok yerli silah mevcut. Örnek olarak Türkiye'nin yerli üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri 'Atak' için ilk adım 1995 yılında atılmıştı.

Ek olarak Türk yapımı lazer güdümlü Cirit füzesi ve uzun menzili Mızrak tanksavar füzesi ATAK’ın silahları arasında yer alıyor.

Kaynak: Teknolojioku

